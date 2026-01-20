Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'e damga vuran 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un ligin bitimine 17 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
ADANA DEMİRSPOR 17 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜ
Genç oyuncularıyla mücadele eden Adana Demirspor, 1. Lig'den küme düştü. Aldığı puan cezaları nedeniyle -28 puanda olan Akdeniz temsilcisinin, ligin bitimine 17 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
TFF 2. LİG'DE YER ALACAK
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, küme düşmesinin netleşmesiyle birlikte gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.
Muhabir: Çorum Hakimiyet