Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yetki Belgeli Temel İlk Yardım Eğitimlerinde, katılımcılara hayat kurtaran müdahale teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlkyardım Eğitmenlerince 7-8 Mayıs ile 14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlere, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, Hitit Üniversitesi güvenlik personeli, öğrenciler ve bireysel başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.

Toplam 16 saat süren eğitim programında, kaza ya da yaşamı tehdit eden durumlarda sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar uygulanması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıklarında ilk yardım, bilinç bozuklukları, ciddi hastalıklarda müdahale yöntemleri, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması gibi konular ele alındı.

Katılımcılara ayrıca boğulma vakaları, kırık, çıkık ve burkulmalar ile böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında uygulanacak ilk yardım teknikleri de aktarıldı.

Program kapsamında, 2025 yılında yürürlüğe giren taşınabilir şok cihazı yönetmeliği doğrultusunda otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim de verildi.

İlkyardım eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen teorik anlatımların ardından katılımcılar, senaryo destekli uygulamalarla müdahale becerilerini pratiğe dökme imkanı buldu.