Çorum Eczacı Odası'nın yeni hizmet binası 19 Haziran tarihinde düzenlenecek törenle açılacak.

Yıllardır Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Ortaokulu karşısında hizmet veren Eczacılar Odası, Ata Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına taşınıyor.

Yeni hizmet binası fuaye alanına Çorum Eczacı Odası Kurucu ve Onursal Başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler'in adı verildi.

Konu ile ilgili Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada;

"Çorum Eczacı Odası'nın kurucu ve onursal başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler'in; odamızın kuruluşundan bugüne uzanan yaklaşık 20 yıllık süreçte göstermiş

olduğu emek, özveri, fedakârlık ve meslekperver duruş: yalnızca odamızın değil, Türk Eczacıları Birliği tarihinin de kıymetli hafızalarından biri olmuştur.

Eşinden, çocuğundan, ailesinden, eczanesinden ve çoğu zaman kendinden feragat ederek; yüreğini ortaya koyup büyük bir inançla sürdürdüğü bu mücadele, Çorum Eczacı Odası'nın bugünlere ulaşmasında silinmez izler bırakmıştır. Köklü mirasımızın, örgüt geleneğimizin ve birlik beraberlik kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında büyük pay sahibi olan kıymetli başkanımızın adını, yeni hizmet binamızdaki fuaye alanına vererek; emeğe vefa anlayışımızın bir nişanesi olarak bu değeri ölümsüzleştirmek istedik. Bu anlamlı alanın, Ecz. Emine Şefkat Güler'in mesleğimize kattığı değerleri ve örgütümüze bıraktığı güçlü mirası gelecek kuşaklara hatırlatmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi