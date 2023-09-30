Amasya’nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belli olurken, hayatını kaybedenlerin 3'ünün Çorumlu üniversite öğrencileri olduğu öğrenildi.
Amasya Üniversitesi'nde okuyan Sosyal Bilimler MYO Reklamcılık Bölümü'nde okuyan Melisa Kor, Taşova Yüksel Akın MYO Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç ve Sabuncuoğlu Şerafettin Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı öğrencisi Hilal Çelebi hayatlarının baharında feci kazada hayatını kaybetti.
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü de hayatını kaybeden Çorumlu ünivesite öğrencileri için taziye mesajı yayınladı.
Üniversite'den yapılan açıklama; "Elim kazada hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Amasya Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." denildi