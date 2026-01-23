Çorum'un Osmancık ilçesinde hayırsever iş insanı merhum Mustafa Yiğittaşcı tarafından Koyunbaba Türbesi’nin yanına inşa edilen cami inşaatında sona yaklaşıldı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, MHP Osmancık İlçe Başkanı Av. Bekir Dağ ve bazı protokol üyeleriyle birlikte, ibadete açılması için son hazırlıkları yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Duman, incelemede cami inşaatında sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerek mimarisi ve gerekse çevre düzenlemesiyle dikkat çekerek, göz kamaştıran cami inşaatının en kısa sürede tamamlanarak ibarete açılacağı belirtildi. (Haber Merkezi)