Akkent Mahallesi Muhtarlığı Ramazan’da hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının, birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, “Bu Ramazan ayında da hayırsever tarafından sağlanan un ve ayakkabı yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırseverler tarafından gönderilen 875 adet un ile 500 çift ayakkabıyı mahallemde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bazı basın yayın organlarında un yardımlarının kamyondan alınıp muhtarlık deposuna götürüldüğü sırada yerdeki un çuvallarının çekilen fotoları üzerinden algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Necip Güler, “Hayırseverler tarafından alınan unların araçla muhtarlık deposunu önüne getirilip depoya taşıma esnasında beton yol ile çimler üzerine unlar görülmektedir. Çuval içerinde olan unlar depomuza yerleştirilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlanmıştır. Unlarda insan sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir bozulma da olmamıştır” ifadelerini kullandı.