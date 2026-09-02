Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Hayrettin Karaman Yurdu’nda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Demirkıran, yurtta yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak mevcut durumu değerlendirdi.

Hayrettin Karaman Yurdu’nda sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin daha güvenli, konforlu ve nitelikli barınma imkânlarına kavuşması hedefleniyor. Tadilat kapsamında yurdun fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Demirkıran çalışmaları yerinde takip etti

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, incelemeleri sırasında yapılan çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdi. Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin daha iyi şartlarda barınabilmesi amacıyla yurtlardaki iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.