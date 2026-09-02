İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantı Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Çorum'da gerçekleştirilecek spor müsabakalarının güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili konular değerlendirildi.

Vali Çalgan, spor müsabakalarının huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi, vatandaşların müsabakaları güvenli bir şekilde takip edebilmesi ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması ve kurumlar arası koordinasyonun etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.