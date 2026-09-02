Çorum’un Laçin İlçesi Gökgözler Köyü’nde düzenlenen Geleneksel Keşkek Şenliği, katılımcılara doyumsuz bir gün yaşattı.

Türkünün, halayın, keşkek aşının ve muhabbetin bir arada olduğu şenlik, büyük bir olgunluk ve coşku içerisinde tamamlandı.

SANATÇILARDAN TÜRKÜ VE HALAY DOLU KONSER

Türk Halk Müziği’nin sevilen ve ünlü sanatçılarından Hüseyin Uğurlu ile birlikte Soner Ergül, Tuğçe Kılıç ve Serengül Töremiş’in konser verdiği şenlikte zurnada Ali Bektaş, klavyede Dinçer Şimşek, bağlamada Cem Turan ve Ali Haydar Şen görev aldı.

Bu yıl 9.’su düzenlenen ve Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal’ın organize ettiği şenliğin sunumunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete üstlenirken, müzik ve ses düzenini ise Sıla Müzik Organizasyon sağladı.

Piknik havasında geçen, katılımcıların sanatçıların canlı müziği eşliğinde bol bol halay çektiği şenliğe ilgi ve katılım da üst seviyede oldu.

KEŞKEK KAZANLARI KAYNATILDI

Keşkek kazanları ise ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarının bahşişleriyle açıldı.

Konuklara ve katılımcılara kazanlar dolusu keşkek ikramı yapıldı.

YILIN AĞASI SEÇİLDİ

Kınalı koçun açık artırma usulü ile satışa çıkarıldığı ağalık yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya yapılan açık artırmayı Eflatun Kayacı ve Şener Çelik ortaklığı kazandı.

Ağalık yarışmasına ortak olarak giren Kayacı ve Çelik, ağalık elbisesini giydikten sonra dostlarıyla birlikte oyunlar oynayarak ağalığını kutladı.

Bu arada geçen yılın ağası Mahir Dertli’ye de katkı ve desteklerinden dolayı plaket verildi. Dertli’nin plaketini Çorum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ercan Şanal takdim etti.