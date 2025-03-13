Çorum'da şap hasatlığının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan hayvan pazarları 17 Mart itibariyle yeniden açılacak.

Çorum'da sağ hastalığının yayılma riskine karşı, 14 Ocak tarihinden itibaren, il ve ilçelerdeki hayvan pazarları kapatılmıştı. Hastalığın yayılma riskinin azalması ve şap aşılamasının belirli bir seviyeye ulaşması üzerine, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla hayvan pazarlarının 17 Mart itibariyle yeniden açılmasına karar verildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yol denetimlerinin de hızla devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Hayvan sahipleri ve yetiştiricilerin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için nakil sırasında gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Hayvan nakillerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hayvanların küpeli olması, il içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arası nakillerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların veteriner sağlık raporu olmadan taşınmamasıdır.Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için gerekli kurallara titizlikle uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.