Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde akrabaların hayvanlarının geçişi için kullandıkları yol yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Kırsal Uzunbahçe Mahallesi'nde akrabalar arasında hayvanlarının geçişi için kullanılan yol yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, mahallede güvenlik önlemleri aldı.