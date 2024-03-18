Amasya’da yapılan U 14 grup birinciliğinde HE Kültürspor finalde kaybederek elendi.

Altı takımın mücadele ettiği U 14 grup birinciliğinde HE Kültürspor grubunda ilk maçında Giresun Ballıcaspor’u 4-0 yenerek iyi başladığı grupta ikinci maçında ise finali garantilediği maçta Yozgat Belediye Bozokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan final maçında ise Türk futbolunda alt yapısı ile ünlü rakibi Samsun Kadıköyspor ile karşılaşan HE Kültürspor takımı rakibi önünde varlık gösteremedi ve maçtan farklı mağlup ayrılarak gruba veda etti.