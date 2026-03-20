Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Akdeniz Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandı.

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamızın tensipleriyle, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Kendilerine şahsıma duydukları güven için şükranlarımı sunuyorum.

1976 yılında temelleri atılan ve bugün Akdeniz Üniversitesi çatısı altında yarım asrı geride bırakan Yüksekokulumuzun 50. kuruluş yıl dönümüne tanıklık etmek bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur.

Bugüne değin verdiğimiz 22 binden fazla mezunumuz, sadece ülkemizde değil, dış dünyada da çok başarılı iş insanları ve yöneticiler olarak kurumumuzu temsil etmektedir. Kendi girişimlerini yüksek başarıyla yürüten, Antalya’mıza ve ülkemize değer katan bu büyük aile, Yüksekokulumuzun en temel güç kaynağıdır.

Yeni dönemde en büyük önceliğimiz; analitik düşünen, değişime hızla uyum sağlayan ve sadece mezun olan değil, sektörde “aranan eleman” statüsüne erişmiş nitelikli bireyler yetiştirmektir. Benimsediğimiz “Sektörle Tasarlanan Gelecek!” yaklaşımı doğrultusunda, “Sektörde Eğitim, Sektörle Eğitim” ilkesiyle öğrencilerimizi uygulama yetkinliği yüksek profesyoneller olarak iş dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz.

İşverenlerimiz ve firma sahiplerimizle kurduğumuz stratejik iş birlikleri ve Danışma Kurullarımız aracılığıyla inşa ettiğimiz köprü, ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacına kalıcı çözümler sunmaktadır. 50. yılımızda, ‘Geleneksel Pilav Günü’ ve ‘Kariyer Günü’ gibi köklü geleneklerimizi, kısa adı SOBİLMED olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneğimizin gücüyle birleştirerek mezun-öğrenci-sektör bağını daha da perçinleyeceğiz.

Yarım asırlık bu köklü mirası, 50. kuruluş yıl dönümümüze yakışır çok özel etkinliklerle taçlandırmayı planlıyoruz.

Bu süreci tüm paydaşlarımızla el ele yürüterek, 50. yılın büyük gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yeni dönemin Yüksekokulumuz, şehrimiz ve Türk yükseköğretimi için hayırlı olmasını diliyorum.”