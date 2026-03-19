Arca Çorum FK'nın devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Ganalı Ibrahim Zubairu, Çorum FK formasıyla sadece 1 maçta 5 dakika süre aldı.

Iğdır maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılarda başarılı teknik hoca Uğur Uçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda Zubairu'nun sakat olduğu iddialarına açıklık getiren Uçar; "Zubairu geldiği günden bu yana sakat değil idmanlara çıkıyor. sadece şu anda oyuncu tercihimiz bu şekilde" dedi

THİAM VE ÜZEYİR'İN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Uçar, Iğdır maçı hazırlıklarına katılmayan ve sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve Üzeyir Ergün'ün durumunun ise maç günü netlik kazanacağını ifade etti.