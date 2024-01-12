Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör’ün yeni kitabı ‘Kurucu Akıl Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ Anadolu Yayınları’ndan çıktı.

HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ DÖRT TEMEL KONU VE KIRK SORUDA DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDI

Yeni kitabını Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiğini belirten Prof. Dr. Özcan Güngör, eserinde Anadolu'da Türk-İslam medeniyetinin kurucusu olarak görülen Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi dört temel konu ve kırk soruda detaylı bir şekilde ele aldığını söyledi.

Kitabın kapak arkası yazısında ise şu ifadelere yer verildi: “O'na göre; Hacı Bektaş Veli rastgele dolaşan bir gezgin veya düşüncesiz bir derviş değil, ne yapmak istediğini ve hedeflediği noktaları iyi bilen ve son derece planlı bir şekilde hareket eden, güçlü bir Türk mutasavvıfı ve kurucu bir deha olduğunu eylemleri ve eserlerinden anlıyoruz.

O, Horasan’dan ayrılıyor, düzenli ve güvenli bir rota izleyerek Anadolu’ya geliyor, hedeflediği kitleleri etkileyecek potansiyele sahip kişilerle görüşmeler yapıyor, onlarla iş birliği yapma olasılığını değerlendiriyor ve sonunda hem etki sağlayabileceği hem de gereksiz yere dikkat çekmeyecek şekilde sakin bir bölgeye çekilip gönülleri kuruluşa hazırlıyor.

Böylelikle Moğol felaketinin etkisiyle Türkistan-Bağdat-Anadolu üçgeninde gerçekleşen “unsurların karışımı”, yeni bir doğuş için gerekli olan mayalanmayı sağlayan ögeleri başka bölgelerden de buraya taşımıştır.

Sonuç olarak Hacı Bektaş Veli, fıkıh ile yerel gelenekleri, Oğuz töresi ile Kur’an ve Sünnet’i birleştirerek İslam’ın Türkmenler arasında yayılmasına katkıda bulunmuştur. Onun en büyük özelliği, insanların kalplerini etkileyebilme gücüdür. Hacı Bektaş, ne meczup bir derviş gibi, ne de Barak baba veya Mevlana gibi devlet yöneticileriyle yakın ilişkiler içinde olmuştur. O, Türkmen topluluğunun her kesimine seslenerek gönülleri etkilemeyi başarmıştır.”

ÖZCAN GÜNGÖR KİMDİR?

1977 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğan Güngör, ilkokul ve hafızlık eğitimini köyünde, ortaöğretimini ise Çorum İmam Hatip Lisesi’nde 1996 yılında tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ulusal ve uluslararası çok önemli projelerde koordinatörlük, gazete ve TV’lerde alanıyla ilgili yorumlar ve araştırmacı olarak ABD, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde görevler yaptı.

Sırasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (2001-2010), Atatürk Üniversitesi (2010-2013) ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Felsefe ve Din Bilimleri bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda iki derginin editörlüğü (Journal of Analytic Divinity ve Demokrasi Platformu) yapmak yanında şimdiye kadar beş adet uluslararası kongre düzenlemiştir. Analytic Divinity Center adlı www.andcenter.org sitenin yöneticiliğini de yürütmektedir.

Alanıyla ilgili yayınlanmış 15 adet kitabı, 40’ın üzerinde makalesi, bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır. Çalışma alanları, sosyal bilimlerde yöntem, dinî gruplar -başta Alevilik- Bektaşilik-Caferilik olmak üzere- göç, kimlik, ABD’de Türk topluluğu, aile, yaşlılık ve değerler konularıdır. Güngör, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.