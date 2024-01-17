Hentbol Klasman Hakem ve Gözlemcilerine görev. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar 2. lig A gubunda oynanacak iki maçında gözlemciliğini Çorum’lu gözlemciler yaparken bir maçı isi Çorum hakem ikilisi yönetecek.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak hazar günü Çorum Gençlikspor ile Esan Akü Merkez Ortaokulu Gençlikspor takımları arasındaki maçı Amasya bölgesinden Hakan Tüfekçidere ve Emin Zeybek hakem ikilisi yönetecek. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Necati Şanlı görev yapacak.

Aynı grupta pazar günü Sinop 85. Yıl Kemalettin Paşa Spor Salonu’nda saat 13’de oynanacak Sinopspor ile Ankara Gençlikspor takımları arasındaki maçı ilimiz klasman hakemleri Yasin Tabak ve Osman Çöl yönetecek. Maçta gözlemci olarak ise Çorum’dan Turgay Görkem görevli.