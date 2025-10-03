Hentbol’da Klasman Hakemleri ve gözlemcisine 1. ligde hafta sonu iki maçta birden görev.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar 1. Hentbol Liginde yarın Samsun Atatürk Spor Salonu’nda Samsun Gençlikspor ile Sivas Belediyespor kulüpleri arasındaki maçı ilimiz Klasman Hakemi Taner Adıkdı ve Yasin Tabak yönetecek.

Saat 15’de başlayacak maçta gözlemci olarak ise aynı zamanda Hentbol İl Temsilcisi bu sezon Klasman Gözlemci olan Sami Öncel görev yapacak.

Klasman hakem ve gözlemcileri Samsun’dan Trabzon’a geçecek ve 5 Ekim pazar günü bu kez erkekler 1. liginde düdük çalacaklar. Erkekler 1. liginde Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Sarıçam Belediyespor takımları arasındaki maçta da Taner Adıkdı ve Yasin Tabak hakem olarak Sami Öncel ise gözlemci olarak görev yapacak.