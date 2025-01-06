Kadınlar Hentbol 2. liginde temsilcimiz Çorum Gençlikspor, Kastamonu DSİspor’a evinde 44-30 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Dört takımlı grupta mücadele eden Çorum Gençlikspor takımı cumartesi günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda Kastamonu DSispor ile karşılaştı.

Ligin ilk yarısında yendiği rakibi önünde hücumda etkili olmasına karşın savunmada başarılı olamayınca rakibine 44-30 yenilerek sekizinci maçında beşinci mağlubiyetini aldı.

Grubun diğer maçında lider Sinopspor takımı ikinci sıradaki Esan Akü Merkez Ortaokulu önünde 32-25’lik sporla galip gelerek rakibi ile puan farkını açtı ve zirvede yalnız kaldı.

Grupta Sekizinci maçlar sonunda Sinopspor takımı 7 galibiyet bir mağlubiyet ile lider durumda bulunurken Esan Akü Merkez Ortaokulu takımı ise 8 maçta 5 galibiyet ve üc mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Ligde son maçlar pazar günü oynanacak. Çorum Gençlikspor son maçında grup lideri Sinopspor ile deplasmanda karşılaşırken diğer maçta ise Esan Akü Merkez Ortaokulu ile Kastamonu DSİspor takımları karşılaşacak.