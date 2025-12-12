Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Başarılı Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum FK tesislerinin dışardan gece çekilmiş fotoğrafı ile ‘Bizde ışıklar hiç sönmez’ notu ile paylaştı.

Başarılı teknik adam teknik ekibi ile birlikte tesis toplantı odasında maç görüntüleri izleyerek analitik yaptıkları anların fotoğrafı ile bir yandan sahada çalışırken diğer yandan maç analizleri ile çalışmaya devam ettikleri belirtildi.