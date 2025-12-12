Arça Çorum FK ligin 17. haftasında yarın Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığıs taktik çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmaya Geraldo ve Oğuz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Salonda yapılan aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda kırmızı siyahlı takım daha sonra sahaya geçerek burda dar alanda oyun ile çalışmayı sürdürdü. Bu çalışmanın ardından savunma ve hücum taktiksel çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Sivasspor takımının oyun taktiği ve onlara karşı alınacak tedbirler konusunda mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Bu çalışma sırasında takımın Pendikspor karşısındaki birlikte hareket etmesinin üzerine koyarak devam etmesinin önemini belirten Eroğlu rakibe karşı yapacakları hamleler konusunda da futbolculara bilgiler verdi. Oldukça neşeli geçen antrenman son bölümde kaleli oyun ile sona erdi.

Arca Çorum FK Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.