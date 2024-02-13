Türkiye Kadınlar Hentbol 2. ligi A grubunda sezonun son maçında Çorum Gençlikspor, Ankara Gençlik Merkezi takımını deplasmanda 29-28 yenerek sezona galibiyet ile kapattı.

Bu sezon ilk kez Kadınlar 2. liginde mücadele etmeye başlayan ve tamamen Çorum alt yapısından yetişen sporcularla mücadele eden Gençlikspor gruptaki son maçında Ankara Gençlik Merkezi karşısında ilk yarısını 15-13 önde tamamladığı maçı 29-28 kazanarak sezonu galibiyet ile kapattı.

Çorum Gençlikspor takımında Simge attığı 11 golle takımının en golcü ismi olurken Fumya 8 golle takımına katkı yaparken Seher 6 gol ve Ceyda ise üç golle takımının galibiyetine katkı yaptı.

Ev sahibi takımda ise Sultan 8, Elif 7 Asya ve Rabia 5’er gollük katkı verirken diğer iki golü ise Kardelen ve Irmak attı.

Çorum Gençlikspor Hentbol Antrenörü Taner Adıkdı tamamen kendi alt yapılarından yetişen sporcularla ilk kez katıldıkları 2. ligde iyi bir tecrübe kazandıklarını belirterek bu seneki tecrübenin sporcuların gelişimi adına son derece önemli olduğunu söyledi.