Okul Sporları Lisesi Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın dört bronz madalya kazandılar.

Konya’da 10-11 Şubat tarihleri arasında yapılan Okul Sporları Liseli Gençler Bilek Güreşi A ve B Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporculardan 45 kiloda Devran Elma Sağ kolrd Merdan Elma ise sol kolda iki altın madalya kazandılar.

55 kiloda Ömer Başkaya sağ kol ve sol kolda, 50 kiloda Ali Koca ve bayanlar 50 kiloda Yaren Ağca ise sokletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.