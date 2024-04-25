Sivas’ta yapılan Hentbol Küçük Kızlar grup birinciliğinde Çorum Gençlikspor grup finalinde Sivas’a yenilerek ikinci oldu.

Çorum Gençlikspor Antrenör Taner Adıkdı yönetiminde Başak, Kübra, İrem, Elifnaz, Büşra, İkrasu, Vahide, İrem, Zeynep, Nilay, Yağmur, Ceyda, Seher, Eylül ve İlayda’lı kadrosu ile mücadele ettiği grubunda üç maçınıda kazanarak yükseldiği final maçında dün ev sahibi Sivas Belediyespor ile karşılaştı.

Tecrübeli ve fizikli bir kardoya sahip rakii önünde hücumda etkili olamayan Çorum Gençlikspor rakibine 31-20 yenilerek grup maçlarını ikinci olarak tamamladı ve veda etti.