Park Ganita U 17 Play-Off Liginde üç yarı finalist belli oldu.

Dördüncü yarı finalist ise cumartesi günü belli olacak.

İtfaiye sahasında oynanan çeyrek final ilk maçında Osmancık Belediyespor, Çorum İdman Yurdu önünde 3-0’lık net bir galibiyet alarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Günün ikinci maçında ise Vefa Gençlikspor takımı Hattuşa Gençlikspor önünde zorlanmadı ve 7-0’lık farklı skorla galip gelerek yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Üçüncü çeyrek final maçında ise Ahlatcı Çorum FK, Çorumspor ile karşılaştı.

Rakibini 5-0’lık net bir skorla yenen Çorum FK yarı final biletini alan üçüncü takım oldu.

Günün son maçında ise Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinan takımları karşılaştı. Günün en çekişmeli maçında Osmancık Kandiberspor takımı zorlu maçta rakibini 2-1 yenerek yarı final ön elemeye yükseldi.

Çeyrek finali bay geçen İl Özel İdarespor ile Osmancık Kandiberspor takımları 27 Nisan cumartesi günü saat 16’da İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Bu maçı kazanan takım yarı finalde Ahlatcı Çorum FK’nin rakibi olacak.

U 17 liginde yarı final maçları 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Osmancık Belediyespor- Vefa Gençlikspor ile saat 15’de Ahlatcı Çorum FK ile Osmancık Kandiberspor- İl Özel İdarespor’un galibi ise saat 16.30’da karşılaşacak.

U 13 final maçı 4 Mayıs cumartesi günü Osmancık ilçe sahasında oynanacak.