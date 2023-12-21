Okullararası Genç Erkekler Hentbol grup birinciliğinde Çorum erkek takımları gruba galibiyet ile başladılar.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda önceki gün başlayan Liseli Genç Erkekler Hentbol grup birinciliğinde dokuz okul takımı üçerli üç grupta mücadele ediyor. Çekilen kura sonucunda A grubunda Çorum Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Lisesi ve Kastamonu Prof Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi takımları yer aldı.

B grubunda Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Samsun Özel Dinamik MTAL ve Ordu Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi yer alırken C grubunda ise Çorum Şehit Emin Güner MTAL, Tokat Ayşe Ak Seda Sayan ÇPL ve Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi mücadele ediyorlar.

A grubundaki temsilcimiz Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk maçında Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Lisesi önünde üstün bir maç sonunda rakibini 36-16 yenerek grup birinciliği yolunda ilk engeli aştı.

C grubunda mücadele eden diğer temsilcimiz Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ev sahibi Tokat Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Lisesi ile nefes kesen bir maç sonunda rakibini 22-21 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Grupta iki temsilcimizde dün akşam seansında ikinci maçlarnı oynadılar. Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi grup birinciliği için Kastamonu Prof Dr. Fuat Sezgin ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Aradolu Lisesi ise Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi ile karşılaştılar. Temsilcilerimiz bu iki maçı kazanmalıra halinde grupta birinci olarak yarı final grubuna yükselecekler.