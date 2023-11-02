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Uzun bir aranın ardından bu sezon ilimizi Hentbol Liginde temsil edecek olan Çorum Gençlikspor takımı A milli takımı yalnız bırakmadı. Antrenörleri Taner Adıkdı yönetiminde milli maça Şehir Stadyumunda doksan dakika destek veren hentbolcüler maç sonunda tüm taraftarlar gibi galibiyet ve B ligine yükselmenin sevincini yaşadılar.

Hentbolcular maç sonunda konuk Lüksemburg’un başarılı kalecisi ve aynı zamanda takım kaptanı Lucie Schlime’yi tribüne çağırarak ona çiçek vererek başarısını tebrik ettiler. Tecrübeli kalecide hentbolcülüre teşekkür etti.