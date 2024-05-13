Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, taraftarlara seslenerek Perşembe günü stadı doldurarak Kocaelispor maçında turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Boluspor maçının ardından saha içine giren Başkan Oğuzhan Yalçın futbolcuları tek tek tebrik etti ve ardından onlarda birlikte takımlarına destek veren taraftarların bulunduğu tribüne giderek onlara kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Yalçın konuşmasında Bolu’ya gelerek takımlarına 90 dakika verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Yalçın, takımın elinden gelen mücadeleyi verdiğini belirterek

‘Bugün kaybettik ancak hala hedefi kovalıyoruz. Perşembe günü oynayacağımız Kocaelispor maçında stadı doldurarak takımımıza destek vereceğiz. Sizlerin desteği ile bu turu geçeceğimize inanıyorum’ dedi.

Yalçın maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ‘34. hafta sonunda play-off oynamaya hak kazanan futbolcularımızı, teknik heyetimizi, taraftarlarımızı, basınımızı, bütün siyasi parti temsilcilerimize işin özü bütün memleketimi tebrik ediyorum.

Sonucu ne olursa olsun Çoruk şehri bu sene büyük bir alkışı haketti. Şimdi perşembe günü tek yürek olalım kazanalım. Biz olacağız kazanan da kaybeden de biz olacağız. Hepinizden allah razı olsun sonu kupa olsun’ dedi.