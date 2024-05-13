Normal sezonu beşinci sırada tamamlayarak Süper Lig hedefine Play-Off’tan ulaşmak isteyen Ahlatcı Çorum FK’ya Süper Lig’e çıkması halinde bir prim de Hitit Temizlik firmasından geldi.

Perşembe günü Play-Off 1. tur maçında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Çorum FK’ya Çorumlu iş insanlarından destek beklenildiği gibi olmasa da prim açıklamaları gelmeye başladı. İlk olarak Hasan Kaya Yapı İnşaat sahibi Hasan Kaya Süper Lig’e çıkılması halinde 200 bin TL prim vereceğini açıklamıştı. Dün de Hitit Temizlik sahibi Ümit Keleş 300 bin TL prim sözü verdi.

Sıkı bir Çorum FK tutkunu olduğunu belirten Ümit Keleş, Çorum FK’nın 56 yıl sonra çıktığı 1.Lig’de büyük başarıya imza attığını söyledi. Süper Lig’in hayal olmadığına da vurgu yapan Keleş, “Çorum FK’ya Kocaelispor karşısında başarılar diliyorum. Umarım kazanır yolumuza devam ederiz.

Çorumlu bir iş insanı olarak Çorum FK’ya Süper Lig’e çıkması halinde 300 bin TL prim vereceğim. Herkesi de imkanı doğrultusunda memleketinin takımına destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Perşembe günü Play-Off 1. tur maçında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Çorum FK’ya Çorumlu iş insanlarından destek beklenildiği gibi olmasa da prim açıklamaları gelmeye başladı. İlk olarak Hasan Kaya Yapı İnşaat sahibi Hasan Kaya Süper Lig’e çıkılması halinde 200 bin TL prim vereceğini açıklamıştı. Dün de Hitit Temizlik sahibi Ümit Keleş 300 bin TL prim sözü verdi.

Sıkı bir Çorum FK tutkunu olduğunu belirten Ümit Keleş, Çorum FK’nın 56 yıl sonra çıktığı 1.Lig’de büyük başarıya imza attığını söyledi. Süper Lig’in hayal olmadığına da vurgu yapan Keleş, “Çorum FK’ya Kocaelispor karşısında başarılar diliyorum. Umarım kazanır yolumuza devam ederiz.

Çorumlu bir iş insanı olarak Çorum FK’ya Süper Lig’e çıkması halinde 300 bin TL prim vereceğim. Herkesi de imkanı doğrultusunda memleketinin takımına destek olmaya davet ediyorum” dedi.