Pazar günü oynanacak kritik Iğdır maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çorum FK'nın tecrübeli defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu; "Son haftalarda iyi bir seri yakaladık ve son Erok maçında da bu seriyi devam ettirmek istedik. Direk rakibimizle oynadık. Oyun ve mücadele anlamında iyiydik. İyi mücadele ettik ve sonucunu da aldık. Seriyi devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah böyle de devam edecek." dedi

NEYE GÖRE OFSAYT KARARI VERDİLER ANLAMADIK

Erok maçında ofsayt çizgisi bile çekilmeyen ve ofsayt nedeniyle verilemeyen golüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Osmanoğlu; "Maç içinde de ofsayt olmadığını düşünüyordum. Daha sonra izlediğimizde de herhangi bir ofsayt göremedik. Neye göre bu ofsayt kararı verdiler. Ofsayt çizgisini bile göstermediler. Enteresan bir şekilde verilen kararı anlamadık. Böyle kritik maçlarda böyle hataların yapılmaması gerekiyor. Erokspor'a verilen penaltı pozisyonu da çok tartışılacak bir pozisyon." şeklinde konuştu

Son olarak güzel bir hava yakaladıklarını aktaran Osmanoğlu; "Bizim düşüncemiz her maçı kazanmak. Her maçı da kazanacak güçteyiz." ifadelerini kullandı