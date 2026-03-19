Iğdır maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çorum FK'nın Paraguaylı golcüsü Brian Samudio, sahada her zaman en yüksek performansı vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Çok kaliteli bir takım olduklarını belirten Samudio; "Hocamızın da işi zor. Çünkü kaliteli bir kadromuz var. Oynayan, oynamayan herkes kapasiteli oyuncular. Sahada hepimiz en yüksek performansımızı vermeye gayret ediyoruz. Bu hafta ben de elimden gelen herşeyi yaptım. 1 gol 1 asist yaptığım için çok mutluyum." dedi

Sezonun bitimine 7 hafta kala taraftarların stadı doldurmasını isteyen Samudio;

"Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Her hafta statta dolu bir şekilde taraftarlarımızı görmek istiyoruz. Evimizde her zaman taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlar 12.oyuncumuz." şeklinde konuştu

Muhabir: Fatih Battar