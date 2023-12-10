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Daha önce ‘İnsan Kıymetli’ başlığı altında 4 projesini duyuran AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, 5’nci projesi ‘Muhtarlıklarda Tandır Evi ve Ocak’ projesini de kamuoyu ile paylaştı.

Her mahalleye tandır ve ocak evi yapacaklarını belirten Hüseyin Çalışkan, projeyle ilgili şu detayları aktardı: “Nüfus artışı, şehrin sıkışarak büyümesi, bahçeli evlerin apartmanlara dönüşmesi, hayatın standardında yarış vs. gibi nedenlerle akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok ciddi anlamda zayıfladı. Gitgide hazıra rağbet ettik ve kültürümüzün güzellikleri hatıralarımızda kaldı ve televizyonlarda ki belgesellerden seyreder hale geldik.

Apartmanlarda ki komşularımızla tanışmak ve kaynaşmak için, yan sokaklardaki akraba, tanış ve arkadaşlarımızla buluşmak için ve kültürümüzün çocukluğumuzda kalmış güzelliklerine yeniden hayat buldurmak için, mümkünse muhtarlıklarımızın yanındaki alanlara, değilse en yakın alanlara, içinde tandır, ocak, barbekü ve mangal bulunan bina yapacağız. İnsanımız arkadaş ve komşularıyla birlikte ve sadece un, hamur, yağ ve katık malzemesini alıp gelecek, burada yufka ekmek, pezi, yanıç, katmer, gözleme ve mayalısını ve isterse balığını yapacaktır.

Ayrıca kara çuval helvası, helva, hasıda, kuşburnu, salça ve konservelerde bu mekanda yapılabilecektir. Tandır ve Ocak Evi yapılacak alanın yeterli olması durumunda, yemek alanı da ilave edilecektir. İnsanımız bu mekanı, üzüntülü ve sevinçli günlerinde de kullanacaktır. Kadınlar arasında yapılan "gün" toplantıları içinde uygun bir mekan olacaktır. Aynı zamanda bu mekanlar, doğal iletişim ve etkileşim işlevini de yerine getirecektir. Bu fikir ve proje sevdiğim bir abimin şahsıma hediyesidir. Başkanlık nasip olursa ve abim taktir eder uygun bulursa, bu projenin sunumu, takibi ve açılışını birlikte yapacağız ve kabul ederse, ilk yapacağımız Tandır ve Ocak Evi'ne ismini vereceğiz.”

Çalışkan, yaşlılar ve engelliler ile ilgili yapacağı çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: “Mesleki bilgi ve becerilerinin zirvesinde iken emekli olmuş ve gün içerisinde vakit geçirmekte zorlanan ihtiyarlayan delikanlılarımız için, gençlere, çırak ve kalfalara tecrübe aktarımı ve paylaşımı ile çeşitli alanlarda küçük ölçekli üretim yapılabilen atölyeler aracılığıyla, ihtiyarlayan delikanlılarımıza imkan ve kaynak sağlayacak, ürettikleri ürünlerin satılacağı, bütçelerine katkı sağlayabilecekleri ortam sunacağız.

Engellilerimizin bilgi ve becerilerine göre, toplumsal hayatımızın çeşitli alanlarında bulunmalarına yönelik, kendilerinin isteği ve yönlendirmeleri doğrultusunda, ihtiyaç duydukları imkanların sağlanması ve akabinde çalışma hayatı için, konunun takipçisi olma ile şehir hayatı içinde yaşamlarını kolaylaştırıcı istekleri talep edilecek, belirlenecek ve karşılanacaktır.”