HURŞİT BOZKURT
Hicret Camii'nde devamlı namaza gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak için Hicret Camii'ne hayata geçirilen uygulama kapsamında devamlı namaza gelen çocuklara 3 aylık periyotlarla hediyeler veriliyor.
Namaza devamlı gelen çocuklar için program yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Programa İl Müftüsü Muharrem Biçer, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile cami cemaati de katıldı.