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Vali Mustafa Çiftçi, yapımı devam eden Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün de eşlik ettiği incelemede Vali Çiftçi, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve firma yetkililerinden yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Nisan ayında zemin güçlendirme çalışmalarına başlanan Hıdırlık Kur’an Kursu’nun şuan zemin kat çalışmalarının devam ettiği, yaklaşık 2 ay sonra da kursun kaba inşaatının tamamlanacağı belirtildi.

İnşaatın bir an önce tamamlanıp hizmete açılması için hayırseverlerden yardım bekleniyor.