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Müftülük, Çorum’da bir camide 12 yaşındaki bir çocuğun yaz kursunda darp edildiği iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrenci velisi tarafından iddia edilen darp olayı ve psikolojik şiddet ile ilgili olarak velinin 4 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da Müftülüğe geldiğini ve camide görevli olan müezzin-kayyım hakkında müftü yardımcısı ile görüştüğünü ve şikayetçi olduğu belirtildi.

Müftülüğün hemen idari soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, "Öğrenci velisi de şikayet dilekçesini müftülükte yazarak kurumumuzdan ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Müftülükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Ağustos 2023 Cumartesi günü bir internet basın kuruluşunda yer alan ve 12 yaşındaki bir çocuğun yaz kursunda darp edildiği iddiası ile ilgili olarak bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Öğrenci velisi tarafından iddia edilen darp olayı ve psikolojik şiddet ile ilgili olarak; velinin 4 Ağustos Cuma günü saat 15.30’da müftülüğümüze geldiği, camide görevli olan müezzin-kayyım hakkında müftü yardımcımız ile görüştüğü ve şikayetçi olduğunu ifade ettiği anlaşılmıştır.

Müftü yardımcımız müştekiye bir dilekçe ile müracaat etmesini, müftülüğümüzün hemen idari bir soruşturma başlatacağını söylemiştir. Öğrenci velisi de şikayet dilekçesini müftülükte yazarak kurumumuzdan ayrılmıştır.

Bunun üzerine müftülüğümüz, dilekçede iddia edilen hususlarla ilgili bir muhakkik görevlendirmiş ve tahkikata başlamıştır. Haberde iddia edildiği gibi, konuya ilgisiz veya kayıtsız kalınmış değildir. Ayrıca müftülüğümüzün bu durumu örtbas etmesi gibi bir durum söz konusu da değildir.

Öğrenci velisinin daha sonra camide bayanlara has kısma girerek, camii imamımıza, il müftümüze hakarete varan ifadeler kullanması ile ilgili olarak; gerekli adli ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”