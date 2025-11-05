Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım 2024 tarihinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan Hilal Apartmanı sakinleri Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Ziyarette doğalgaz patlaması nedeniyle mağduriyet yaşayanlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki süreçte atılacak adımları paylaştı.

Vali Çalgan; “Bu zorlu süreçte birlik ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hep birlikte hissettik. Devlet olarak; yaraları sarmak ve yaşam koşullarını yeniden tesis etmek amacıyla tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.