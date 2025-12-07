Çorum Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı Olağan Toplantısı, yarın saat 14.00'te belediye hizmet binasında yapılacak. Altı maddelik gündemin en dikkat çeken başlığı ise Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan 2026 yılı ücret tarifesi olacak.

Komisyonun hazırladığı raporda, özellikle ulaşım, su, evsel katı atık ve imar hizmetlerine ilişkin yeni fiyat düzenlemeleri yer alıyor. Söz konusu kalemlerde önerilen zam oranları mecliste görüşülerek kesinleşecek.

Belediyenin ulaşım ücretleri için öngördüğü artışlar %20 ile %47 arasında değişiyor. Abonman ücretlerinde yaklaşık %20’lik bir artış planlanırken, öğrenci bilet fiyatı 14 liradan 18 liraya yükseliyor. Tam abonman tarifesi ise 20,40 liradan 30 liraya çıkarılıyor.

Su fiyatlarında konut kullanıcıları için en düşük kademede yaklaşık %35, ticari abonelerde ise gruplara göre %40 ile %50 arasında artış öngörülüyor.

Evsel katı atık ücretlerinde %15 civarında bir zam teklifi bulunurken, imar hizmetlerinde oranların %35–40 aralığında olması bekleniyor. (Habercim19)