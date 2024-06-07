Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, yeni dönemde yetkisini kullanarak kaçak oyuncu veya başka bir hile yoluna başvuran antrenörlerin ceza alması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Son günlerde U11 ve U12 Ligi’nde yaşanan sorunları dile getiren Engin Ayan, “Bu yaşanan kaçak oyuncu gibi sorunlardan dolayı futbol il temsilcisi olarak kendimi suçlu görüyorum. Evet suçluyum. Sizlerin zarar görmemesi adına bazen halı altına süpürdüğümüz çok sorunlar oldu. Ama artık böyle olmayacak.

Futbol İl Temsilciliği olarak il içinde yaşanan futbol organizasyonunda tedbir koyma yetkisi benim var. Ben bu zamana kadar bu yetkimi hiç kullanmadım. Ama bundan sonra kullanacağım. Sahteciliğe, h ileye, kaçak oyuncu oynatmaya hep birlikte karşı durmamız lazım” dedi.