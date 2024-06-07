TÜFAD başkanlığına yeniden seçilen Yasin Ecevit Aksoy, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

Genel Kurulrda yaptığı konuşlada Başkan Aksoy, yeni dönemde daha planlı ve daha etkin bir TÜFAD olmak için gayret edeceklerini belirtti.

3 yıllık görev süreci içerisinde önemli organizasyonlara ve faaliyetlere imza attıklarını belirten Aksoy, antrenörlerin bu yıl da ilk yardım konusunda farklı kurslara tabi tutulacağını söyledi. Antrenörlerin güncel gelişimini sağlamak amacıyla Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yönetici ve hocalarıyla ortak eğitim programlarının yapılacağını ifade eden Aksoy, “Antrenörlerimize geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu yılda ilk yardım kursları verilecektir. Antrenörlerimize spor gelişimleriyle ilgili seminer ve paneller düzenleyeceğiz. İlimizde UEFA C Kursu yapılması için girişimde bulunacağız. İtfaiye Sahası’nda antrenörlerimizin kullanması için yapılacak olan odaya kurucu başkanımız Mehmet Tevfik Hacıismailoğlu’nun adını vereceğiz. Vefat etmiş üyelerimiz için yemekli mevlid organize edeceğiz. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan derneğimiz için bağış toplayacağız. Son olarak da üyelerimizin aidatlarını düzenli olarak ödemeleri için bir sistem kuracağız” ifadelerine yer verdi.