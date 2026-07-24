Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan, Türk Ocakları Çorum Şubesi Kurucu Başkanı, TOBB ETU Öğretim Üyesi, mütefekkir Prof. Dr. Hilmi Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 15 gündür kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hilmi Demir dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Demir, özellikle radikalleşme, selefilik, mezhep çatışmaları, DEAŞ ve İslami hareketler üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarıyla Türkiye’nin önünde gelen akademisyenleri arasında yer alıyordu.

Demir’in cenazesi Ankara Etimesgut Ahimesut Şehitliği Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eymir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Reşit Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türk Ocakları Genel Sekreteri Prof. Dr. Emrah Şenel, Çorum'dan dostları, mesai arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

HİLMİ DEMİR KİMDİR?

1969 Tokat Reşadiye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reşadiye’de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kur’an-ı Kerim ve Akaid/Kelam alanında, tezli doktora konulu tezi ile aynı üniversitede tamamladı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak atandı. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında Kırgızistan’da Osh State University’de misafir öğretim üyeliği yaptı ve Felsefe Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2003-2004 tarihinde Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı yaptı. 2004’te Çorum Türk Ocakları Derneğini kurdu. 2014 yılında Profesör oldu.

Hilmi Demir, son olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Hilmi Demir’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, TEPAV Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, ilahiyat, kıymetli hocamız Prof. Dr. Hilmi Demir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir değerdi. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

HAKİMİYET, Hilmi Demir Hoca’ya Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.