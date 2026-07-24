Vali Ali Çalgan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Sevgi Çarşısı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında yetkililerden Sevgi Çarşısının işleyişi, sunulan hizmetler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Çalgan, sosyal yardımlaşma anlayışının toplumdaki dayanışma kültürünü güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarına insan onurunu esas alan bir anlayışla destek sunulmasının önemine dikkat çekenÇalgan, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya ve sosyal destek hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.