Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dünya Yoga Günü dolayısıyla Çorum 'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri'nde yoga yaptı.

Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Paul, 75 kişilik heyetle Hattuşa'ya geldi. Hitit Surları önünde eğitmenler tarafından yönetilen yoga seansı yaklaşık 2 saat sürdü.

Paul, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hindistan'dan dünyaya yayılan yoganın insanlığın ortak dili haline geldiğini söyledi.

Dünya Yoga Günü kapsamında her yıl dünyanın farklı yerlerinde yoga etkinlikleri düzenlediklerini belirten Paul, "Türkiye'ye, bize farklı bölgelerde yoga yapmamıza imkan verdiği için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en önemli başkentlerinden birisi olan Hattuşa'da bu etkinliği yapmaktan mutluyuz." dedi.

Paul, bu yılki etkinlikleri "Bir dünya, bir aile ve bir gelecek" temasıyla düzenlediklerini kaydetti.



Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Orhan, Paul'a, Kadeş Barış Antlaşması'nı içeren biblo hediye etti.

Yoganın ardından Paul ve beraberindekiler, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'ın ev sahipliğinde Hattuşa ve Yazılıkaya ören yerlerini gezdi. (A.A)