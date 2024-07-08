Afyonkarahisar'da hamile 2 kadın bir eve girmeye çalışırken yakalandı. Hamile oldukları için adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadınların bunu bir yöntem olarak kullandığı biliniyor.

Şuhut ilçende yaşanan olayda, apartmanın önünde yabancı kişiler olduğunu gören bina sakini hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 kadını evin kapısını açmaya çalışırken buldu.

HAMİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ardından gözaltına alınan kadınların yapılan kimlik sorgulamalarında isimlerinin G.T. ve G.K. olduğu ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Eskişehir'den geldiği belirtilen şahıslar, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK YAPMADAN ÖNCE HAMİLE KALMA TAKTİĞİ

Geçtiğimiz günlerde de Bursa'da yaşanan benzer bir olayda kadınların hırsızlık yapmadan önce hamile kaldıkları ve böylece cezadan kurtuldukları ortaya çıkmıştı.