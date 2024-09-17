Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, pirinç fiyatları ve çeltik desteklerinin artırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, pirinç fiyatlarının üreticiyi üzmeyecek bir seviyede tutulmasını ve çeltikdeki desteklemenin yüzde 300 artırılmasında desteğini esirgemeyen ve çağrılarına kulak verip gerekli kurumlarla bizzat görüşen ve kendilerinin de görüşmesini sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Çorum Ticaret Borsası üyeleri ve çiftçiler adına teşekkür etti.