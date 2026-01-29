Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nun açılışı dolayısıyla geldiği Çorum’da, Alaca’ya okul sözü verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, ilçenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını gündeme Hisarcıklıoğlu’na iletti.

Yapılan görüşmeler sonucunda Hisarcıklıoğlu, Alaca ilçesine bir ilkokul veya ortaokul yaptırılması konusunda söz verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Günser Şirin, başta Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İlçemize kazandırılması planlanan okul, çocuklarımızın daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşmasına vesile olacaktır. Eğitime verdikleri bu kıymetli destekten dolayı Sayın Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Alaca’mıza hayırlı olsun,” dedi.