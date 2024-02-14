Hitit 3 Bant Bilardo Turnuvasında Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir sürprize izin vermedi ve birinciliği kazandı.

Çorum’da ilk kez bukadar geniş katılımlı düzenlenen Hitit 3 Bant Bilardo Turnuvasında Türkiyenin farklı illerinden 80 sporcu mücadele etti.

Profesyonel Bilardo Salonu’nda düzenlenen turnuva Ekin Enerji ve Alfa Pet Shop katkıları ile yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgon ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın da ziyaret ettiği turnuvada 80 sporcu eleme sisemine göre birbirleri ile karşılaştılar.

Pazar akşamı eleme maçları sonunda finalde Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir ile Hasan Özsoy karşılaştılar.

Final maçında oldukça çekişkeli mücadele sonunda Dünya Şampiyonu milli sporcu sürprize izin vermedi ve rakibini yenerek Hitit Kupası’nın sahibi olurken Hasan Özsoy ise ikincilik kupasını aldı.

Turnuvada Ankara’dan Cihan Cengiz üçüncü olurken Ordu’dan Volkan Çimentepe dördüncü oldu.