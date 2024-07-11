Hitit Üniversitesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesiyle 73 ton atık geri dönüşüme kazandırılarak 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalması sağlandı.

Hitit Üniversitesi, kaynakları korumak ve temiz çevre bilincini aşılamak amacıyla başlattığı sıfır atık yönetiminde 23 ton tehlikeli atık, 50 ton ise geri dönüştürülebilir atık topladı.

Hayata geçirilen uygulama ile 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalması sağlanırken, 80 ton akaryakıt tasarrufu elde edildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarla 30 yıllık bin adet ağacın ise kesilmesinin önüne geçildi.

Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından, üniversiteye bağlı 19 alt birim kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Bu noktada düzenli olarak yapılan atık yönetimi uygulamaları sayesinde 2016-2023 yılları arasında yaklaşık 23 ton tehlikeli atık ve 50 ton geri dönüştürülebilir atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Yapılan atık yönetimi çalışmalarıyla tehlikeli atıklar üretildikleri birimlerde atık kodlarına uygun olarak sınıflandırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık bertaraf firmalarına gönderildi.

Geri dönüştürülebilir tehlikesiz atıklar konusunda ise Çorum Belediyesi ile işbirliği içerisinde hareket eden Hitit Üniversitesi, tehlikesiz atıkların atık geri dönüşüm tesislerine ulaştırdı.



19 Birim “Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi” aldı

Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından 2020 yılında ise Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde birimler için yeni bir çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma ile 19 birim, “Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi” alma başarısı gösterdi.Böylelikle, Hitit Üniversitesinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanan sıfır atık yönetimi de tescillenmiş oldu.

Hitit Üniversitesinde sürdürülen sıfır atık yönetimi çalışmaları çerçevesinde “çevre ve atık yönetimi” ve “sıfır atık” başlıklı eğitimler düzenlendi.

Eğitimlere yaklaşık bin 500 personel ve 3 bin öğrenci katılım sağladı.

Aynı zamanda, Hitit Üniversitesinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında düzenlenen “Anne Üniversitesi” eğitimlerinde 60 anneye eğitim verildi.

Hitit Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde değerlendiren GreenMetric 2023 sıralamasında Dünya’nın 248’inci, Türkiye’nin ise en iyi 18’inci çevreci üniversitesi olarak yer aldı. Dünya Üniversiteleri UI Green Metric Ağı yaptığı değerlendirmeye, 2023 yılında dünya genelinde 98’i Türkiye’den olmak üzere toplam bin 183 üniversiteyi dahil edilmişti.

Hitit Üniversitesi, sıfır atık yönetimi konusundaki tecrübelerini paydaşlarla paylaşıyor. Bu çerçevede, UI Green Metric Türkiye Uluslar Çalıştay’ına katılan Hitit Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Dursun Ali Köse tarafından Hitit Üniversitesinde gerçekleştirilen sıfır atık uygulamaları ve planlanan çalışmalar, iyi uygulama örnekleri olarak diğer üniversitelerle paylaşıldı.