Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çorum’da odun ateşiyle ekmek ve pide üreten fırın işletmecilerine doğalgaza geçmeleri konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, kararı eleştirerek “İnsanların ekmeğiyle oynamamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Bir ayda ortalama 5 bin lira ile ekmeğini pişiren fırıncıların doğalgaza geçildiğinde aylık ortalama 15-20 bin lira fatura gelmesinden dert yandığını aktaran Mehmet Tunç, bununla birlikte maliyetlerini de etkileyeceğini söyledi.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Bu geçiş fiyatlara mutlaka yansıyarak vatandaşlarımızın daha fazla ücret ödemelerine sebep olacaktır. Fırıncı esnafımıza yapılan bu dayatmanın çevre temizliği ve hava kirliliğini değil de birilerinin cebine biraz daha para koymak anlamına geldiği kanısındayız.

Ülkemizin hiçbir ilinde veya ilçesinde belediye tarafından fırıncı esnafına doğalgaz tesisatı kurulması konusunda fırıncı esnafına doğalgaz tesisatı kurulması konusunda bu kadar ısrarcı ve katı kararlar alınmamıştır. Verilen 45 günlük süre içerisinde fırıncı esnafının istenilen tesisatları kurması teknik olarak mümkün olsa dahi kurulum giderlerini karşılamakta zorlanacak olan esnaflarımız olacaktır. Mütemadiyen gecikmeler yaşanacak olması da elzemdir.

Bu karar demek oluyor ki; 45 gün içerisinde kurulumu gerçekleştiremeyen fırıncı esnafı iş yerini kapalı tutup, kapalı olduğu her gün üretim yapamayıp zarar edecek ya da iş yerine cezai işlem olarak yansıması olacak. Bu da ayrıca düşündürücüdür. Halkımız tarafından bakıldığında ise maliyetlerin yükselmesinden dolayı dar gelirli kardeşlerimizin sofralarının olmazsa olmazı ekmeği daha pahalıya tüketmeleri olacaktır.”