University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belirlendi.
Hitit Üniversitesi URAP’ın sıralamasında ilk 60 üniversite arasında yer almadı.
Türkiye’de 199 üniversite arasında en iyi üniversitelerin belirlendiği URAP araştırmasında 2022 yılında 47.sırada yer alan Hitit Üniversitesi, bu yıl 80.sıraya kadar geriledi.
Bilimsel makaleler, uluslararası başarılar, ve performanslar göz önünde bulundurularak URAP tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi yer alırken en iyi üniversiteler listesi epey bir değişti.
LİSTEYE GİREN ÖNE ÇIKAN ÜNİVERSİTELER
Türkiye’nin en iyi 60 üniversitesi arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumları yer alıyor. Ayrıca, vakıf üniversiteleri arasında Sabancı Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi dikkat çeken isimler arasında. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent’in liderliğinde büyük bir çıkış yakalayarak listeye girmeyi başardı.
YÜKSELEN YILDIZLAR: YENİ NESİL ÜNİVERSİTELER
Son yıllarda akademik başarılarıyla öne çıkan üniversiteler de listeye dahil oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi teknik üniversiteler, bilimsel projeleri ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 60 ÜNİVERSİTESİ
1.Koç Üniversitesi
2.Hacettepe Üniversitesi
3.Orta Doğu Teknik Üniversitesi
4.Ankara Üniversitesi
5.İstanbul Teknik Üniversitesi
6.İstanbul Üniversitesi
7.Sabancı Üniversitesi
8.Gazi Üniversitesi
9.Ege Üniversitesi
10.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
11.İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
12.Gebze Teknik Üniversitesi
13.Marmara Üniversitesi
14.Yıldız Teknik Üniversitesi
15.Erciyes Üniversitesi
16.Atatürk Üniversitesi
17.Boğaziçi Üniversitesi
18.Dokuz Eylül Üniversitesi
19.Fırat Üniversitesi
20.Çukurova Üniversitesi
21.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
22.Karadeniz Teknik Üniversitesi
23.Selçuk Üniversitesi
24.Akdeniz Üniversitesi
25.Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
26.Ondokuz Mayıs Üniversitesi
27.Bursa Uludağ Üniversitesi
28.Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
29.Sağlık Bilimleri Üniversitesi
30.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
31.Sakarya Üniversitesi
32.İnönü Üniversitesi
33.Çankaya Üniversitesi
34.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
35.Süleyman Demirel Üniversitesi
36.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
37.İstanbul Medeniyet Üniversitesi
38.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
39.İstanbul Medipol Üniversitesi
40.Gaziantep Üniversitesi
41.Necmettin Erbakan Üniversitesi
42.Mersin Üniversitesi
43.Anadolu Üniversitesi
44.Yeditepe Üniversitesi
45.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
46.Eskişehir Teknik Üniversitesi
47.Pamukkale Üniversitesi
48.TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
49.Abdullah Gül Üniversitesi
50.Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
51.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
52.Başkent Üniversitesi
53.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
54.Harran Üniversitesi
55.Düzce Üniversitesi
56.İstinye Üniversitesi
57.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
58.Adnan Menderes Üniversitesi
59.Karabük Üniversitesi