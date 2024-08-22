University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belirlendi.

Hitit Üniversitesi URAP’ın sıralamasında ilk 60 üniversite arasında yer almadı.

Türkiye’de 199 üniversite arasında en iyi üniversitelerin belirlendiği URAP araştırmasında 2022 yılında 47.sırada yer alan Hitit Üniversitesi, bu yıl 80.sıraya kadar geriledi.

Bilimsel makaleler, uluslararası başarılar, ve performanslar göz önünde bulundurularak URAP tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi yer alırken en iyi üniversiteler listesi epey bir değişti.

LİSTEYE GİREN ÖNE ÇIKAN ÜNİVERSİTELER

Türkiye’nin en iyi 60 üniversitesi arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumları yer alıyor. Ayrıca, vakıf üniversiteleri arasında Sabancı Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi dikkat çeken isimler arasında. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent’in liderliğinde büyük bir çıkış yakalayarak listeye girmeyi başardı.

YÜKSELEN YILDIZLAR: YENİ NESİL ÜNİVERSİTELER

Son yıllarda akademik başarılarıyla öne çıkan üniversiteler de listeye dahil oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi teknik üniversiteler, bilimsel projeleri ve teknoloji odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 60 ÜNİVERSİTESİ

1.Koç Üniversitesi

2.Hacettepe Üniversitesi

3.Orta Doğu Teknik Üniversitesi

4.Ankara Üniversitesi

5.İstanbul Teknik Üniversitesi

6.İstanbul Üniversitesi

7.Sabancı Üniversitesi

8.Gazi Üniversitesi

9.Ege Üniversitesi

10.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

11.İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

12.Gebze Teknik Üniversitesi

13.Marmara Üniversitesi

14.Yıldız Teknik Üniversitesi

15.Erciyes Üniversitesi

16.Atatürk Üniversitesi

17.Boğaziçi Üniversitesi

18.Dokuz Eylül Üniversitesi

19.Fırat Üniversitesi

20.Çukurova Üniversitesi

21.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

22.Karadeniz Teknik Üniversitesi

23.Selçuk Üniversitesi

24.Akdeniz Üniversitesi

25.Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

26.Ondokuz Mayıs Üniversitesi

27.Bursa Uludağ Üniversitesi

28.Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

29.Sağlık Bilimleri Üniversitesi

30.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

31.Sakarya Üniversitesi

32.İnönü Üniversitesi

33.Çankaya Üniversitesi

34.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

35.Süleyman Demirel Üniversitesi

36.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

37.İstanbul Medeniyet Üniversitesi

38.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

39.İstanbul Medipol Üniversitesi

40.Gaziantep Üniversitesi

41.Necmettin Erbakan Üniversitesi

42.Mersin Üniversitesi

43.Anadolu Üniversitesi

44.Yeditepe Üniversitesi

45.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

46.Eskişehir Teknik Üniversitesi

47.Pamukkale Üniversitesi

48.TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

49.Abdullah Gül Üniversitesi

50.Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

51.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

52.Başkent Üniversitesi

53.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

54.Harran Üniversitesi

55.Düzce Üniversitesi

56.İstinye Üniversitesi

57.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

58.Adnan Menderes Üniversitesi

59.Karabük Üniversitesi