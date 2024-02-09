Ünilig Bölgesel Voleybol Ligi grup birinciliğinde Hitit Üniversitesi üçüncü maçını da kazanarak finallere gitmeye hak kazandı.

Erkek takımı ise bugün son maçını kazanması halinde final biletini alacak.

Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Bölgesel Voleybol grup birinciliğinde kadınlarda dört takım mücadele etti.

Hitit Üniversitesi ilk maçında Sinop’u ikinci maçında Yalova Üniversitesi’ni 3-0 yenerek finallere gitmeyi büyük oranda garantileyen Hitit Üniversitesi dün son maçında Kastamonu Üniversitesi ile karşılaştı.

Rakibi önünde ilk sette zorlanan Hitit Üniversitesi 25-21 alarak 1-0 öne geçtiği maçta ikinci seti 25-14 son seti ise 25-17 alarak rakibini 3-0 yenerek grup birincisi olarak Süper Lige yükselmek için finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde ise beş takımın mücadele ettiği grup birinciliğinde son maçlar bugün oynanacak.

Grupta ilk üç maçını kazanan Hitit Üniversitesi erkek takımı bugün grubundaki son maçında Yalova Üniversitesi ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde grup birincisi olara finallere gitmeye hak kazanacak.

Maç saat 10’da Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda başlayacak.