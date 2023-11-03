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HARUN AKKAYA

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. Yılını, fakülte düzenlenen spor organizasyonlarıyla kutladılar. Hitit Üniversitesi tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Futsal, Voleybol, Basketbol ve Badminton turnuvası düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 100. yıl anısına düzenlenen turnuvalara kurdukları takımlarla katılarak mücadele etti.

Öğrencilere kupa ve madalyaları verildi

Futsal, Voleybol, Basketbol ve Badminton branşlarında turnuvaya katılarak derece elde eden takımlara ve öğrencilere kupa ve madalyaları Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, fakülte yönetimi ve akademisyenler tarafından verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bu güzel ve özel bir günde derece yapan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Diğer kıymetli öğrencilerimize ve turnuvaları düzenleyen, emek ve destek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” İfadelerini kullandı.